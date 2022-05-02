Нацбанк прогнозирует улучшение ситуации на рынке труда

13:46 30 июля Киев, Украина

Ситуация на рынке труда в Украине будет улучшаться из-за восстановления экономики, сообщается в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за июль 2021 года.

" Безработица в среднем в 2021 году снизится до 9,1%, а в 2022 году - приблизится к естественному уровню (8,5%)", - говорится в сообщении.

Повышение социальных стандартов и дальнейшее оживление экономики будет поддерживать увеличение доходов граждан. Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 18,8% и на 10,8% в следующем году, а реальная - на 8,7% и на 3,9% соответственно.



Как сообщалось, количество зарегистрированных безработных в Украине по состоянию на 24 июня составила 354 тысячи человек, что на 105 тыс. меньше, чем в начале года, когда на 1 января на учете находилось 459 тыс. безработных. Начиная с апреля 2021 года, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется благодаря восстановлению экономики на фоне улучшения эпидемической ситуации и уменьшения карантина.