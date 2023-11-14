Нацбанк повысил курсы доллара и евро: третий день подряд американская валюта дорожает

Национальный банк значительно увеличил официальные курсы доллара и евро, и третий день подряд американская валюта дорожает, согласно данным, опубликованным на сайте регулятора 14 ноября.
Официальный курс доллара на завтра установлен на уровне 36,3171 грн за 1 доллар, что означает повышение на 0,1562 грн. Евро также подорожало более чем на треть копейки, достигнув отметки 38,9392 гривен за 1 евро, что является ростом на 0,3447 грн.
На межбанковском рынке курс доллара сегодня увеличился на 8 копеек, составив 36,32-36,34 грн/доллар (купля-продажа). В наличном рынке стоимость американской валюты повысилась на 10 копеек, достигнув 37,85 гривны за доллар.
Официальный курс доллара на завтра установлен на уровне 36,3171 грн за 1 доллар, что означает повышение на 0,1562 грн. Евро также подорожало более чем на треть копейки, достигнув отметки 38,9392 гривен за 1 евро, что является ростом на 0,3447 грн.
На межбанковском рынке курс доллара сегодня увеличился на 8 копеек, составив 36,32-36,34 грн/доллар (купля-продажа). В наличном рынке стоимость американской валюты повысилась на 10 копеек, достигнув 37,85 гривны за доллар.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии