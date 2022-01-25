Нацбанк: официальный курс валют на 14 сентября и падение гривны

11:09 12 Сентябрь Киев, Украина

Продолжается поступательное снижение курса гривны. Не смотря на это, Национальный банк Украины продолжает понижение официального курса национальной валюты. Так, по информации на сайте НБУ, на понедельник, 14 сентября, он снизил стоимость гривны к американскому доллару почти на 7 копеек, а к евро – почти 10 копеек.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2790,03 гривен (+0,0657 грн)

– 100 евро – 3306,74 гривен (+0,0987 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 9 копеек – до 27,96 гривен за доллар, курс в покупке подрос на 8 копеек – 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 6 копеек – до 33,10 гривен за евро.

Напомним, на пятницу Нацбанк опустил официальный курс гривны на 0,5 копейки – до 27,83 грн/долл.

Также сообщалось, что на этой неделе НБУ удвоил объемы покупки валюты на межбанке по сравнению с предыдущей неделей – до $22,5 млн.