Нацбанк обнаружил мошенничество на сумму около 5 млрд гривен

13:43 24 Июль Киев, Украина

Национальным банком Украины были обнаружены подозрительные финансовые операции общей суммой 4,6 миллиарда гривен. Небанковские финансовые компании, а также операции клиентов попали под подозрение. Нацбанк Украины направил письма в налоговую службу и другие правоохранительные органы для выяснения обстоятельств.

На портале Нацбанка сообщается, что регулятор направил одно письмо в Национальное антикоррупционное бюро письмо, в котором указывает на подозрительные финоперации на сумму в 24,9 миллиона долларов. Национальный банк дал понять, что подозрительные финансовые операции могут включать изъятие капитала, легализацию доходов от преступлений, перевод денежных средств в наличную форму и уклонение от уплаты налогов.

Стоит отметить, что в прошлом году НБУ направил много подобных сообщений в правоохранительные органы. 14 жалоб касалось махинаций на сумму около 29,2 миллиарда гривен, 98 миллиона долларов. Также НБУ отправил 18 писем о крупных аферах на сумму 1,4 миллиарда гривен, 1,12 миллиарда долларов, 51,1 миллиона евро, 69,6 миллиона рублей, и 48 миллиона злотых. Вдогонку было направлено 4 письма о предположительных махинациях в НАБУ и 1 в Службу безопасности Украины.

Напомним, что в Украине вовремя карантина возросло количество финансовых операций по безналичному расчету. При этом самым популярным видом мошенничества с платежными карточками по-прежнему остается социальная инженерия и телефонные аферы.

Также НБУ сообщает, что украинские банки имеют достаточную ликвидность и средств, чтобы запустить процесс кредитования.

По словам нового главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, украинская экономика нуждается в банковском секторе как никогда. Реальный сектор нуждается в инвестициях, а украинцы нуждаются в доступных кредитах для поиска жилья и развития собственного бизнеса.