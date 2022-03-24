Нацбанк обнародовал официальный курс на вторник, 29 июня

18:54 25 июня Киев, Украина

Нацбанк обнародовал официальный курс валют, который будет действовать после затяжных трехдневных выходных: 29 июня доллар снова незначительно упадет в цене.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне. В свою очередь курс евро начал падать после того, как в течение трех дней пытался отойти от минимумов за последние 10 месяцев.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2739,64 гривен (-0,0625 грн);

– 100 евро – 3274,01 гривен (+0,1556 грн).

А вот на межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 21 копейку – до 27,35 гривен за доллар. Курс в покупке понизился на 22 копейки – до 27,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек – до 32,74 гривен за евро.