НАБУ ведет расследование против менеджеров «Укринмаша»

Генеральный директор, заместитель и исполняющий обязанности компании «Укринмаша» получили подозрение в растрате. Речь идет о расследовании, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро. По их версии топовые менеджеры «Укринмаша» растратили свыше 3,5 млн гривен.

Исполняющий обязанности гендиректора сейчас занимает руководящую должность на госпредприятии «Укроборонсервис». Подозрение получили и действующий начальник одного из департаментов, начальники двух отделов контрактов «Укринмаша» и директор частной компании.

По данным следствия, в течение 2014-2015 годов должностные лица организовали поставки за рубеж продукции, производимой на других предприятиях «Укроборонпрома». Участником схемы была и частная компания.

При этом, конечный выгодоприобретатель был в дружеских отношениях с одним из топменеджеров «Укринмаша». Таким образом, «Укроборонпром» незаконно перечислил частной компании почти 3,5 миллиона гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.