Набсовету поручено оценить компетентность главы правления “Укрзализныци”

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Наблюдательный советУкрзализныци, в котором только один из участников имеет железнодорожное образование, принял решение в срочномоценить компетентность правления госкомпании, а именно:Жмака изаместителей.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на протокол заседания Набсовета. В качестве методики выбран метод конфиденциальных собеседований с каждым из членов правления и исполняющих обязанности, они были запланированы на период с 12 по 15 марта.

А уже завтра, 15 марта 2021 года, Набсовет в полном составе встретится с Владимиром Жмаком. Насколько эффективна такая метода, не обсуждается, так как в Набсовете не смогут самостоятельно оценить профессионализм главы компании из-за недостатка профильных знаний. В такой ситуации остается надеяться исключительно на порядочность членов правления.

Причиной проверки компетентности нового главы правления, приступившего к обязанностям только во второй половине 2020 года, стало невыполнение финансового плана на 25 млрд грн (четверти запланированного).

Напомним! Финансовый план на 2020 год был утвержден только в конце лета 2020 года. Ни одного отчета о том, какая работа проводится Набсоветом, нет с момента реформирования.

Но ни этот момент, ни условия жесткого карантина вследствие пандемии, ни упадочное состояние УЗ, в котором компанию принял Владимир Жмак, не приняты в расчет. Набсовет и ВСК решили, что виной всему уменьшение тарифов на грузоперевозки. Насколько обоснован этот вывод и как он связан с реальным положением дел в цифрах, не сообщается. Для определения компетентности выбрана иная методика.

Владимир Жмак в одном из своих интервью заявил, что по тем тарифам, которые действовали ранее, реализовать услуги грузоперевозок не представлялось возможным, так как компании, закупающие списанные вагоны в соседних странах, предлагали гораздо более низкую стоимость. В результате доля перевозок УЗ на рынке сократилась до 19%. За минувшие два месяца работы, благодаря новым тарифам, этот показатель поднялся до 24%, а компания уже в этом году планирует выйти на прибыль в 3,5 млрд грн.

“Вместо похвалы за хорошую работу мы получили волну критики — “Посмотрите! Этот Жмак заводит “Укрзализныцю” в убытки! Он же мог сдавать эти зерновозы по 1100 грн, и на 1000 зерновозах заработать 1100000 грн в день! А он их сдает по 750 и зарабатывает 750 000 грн, фактически причиняя компании ежедневный убыток в 350000 грн.” Но почему-то никто не говорит о том, что по 1100 грн эти вагоны никому вообще не были нужны, и компания, таким образом, зарабатывала на них “круглый ноль”. Если не уходила в “минус”, потому что эти вагоны стояли под забором, требовали технического обслуживания, ржавели”, - заявил Владимир Жмак.

Напомним! Ответственный за грузоперевозки Иракли Эзугбая 11 марта подал в отставку. Он объяснил свой уход откровенной травлей.

Когда и кто оценит компетентность Набсовета, не сообщается. Иван Баканов обратился к премьер-министру Шмыгалю с вопросом о необходимости проведения дополнительного анализа эффективности Наблюдательного совета УЗ еще в апреле 2020 года, когда аудит показал колоссальные недоимки и нарушения на 12 млрд грн в период с начала 2018 по осень 2019 года, задолго до пандемии.