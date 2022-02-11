На ВНО в Украине потратят 461 млн гривен

17:00 19 Май Киев, Украина

Министерство финансов Украины определило бюджет для проведения внешнего независимого оценивания (ВНО). Для соблюдения всех режимов безопасности правительством будет выделено 461 млн гривен из бюджета страны.

Средства распределят следующим образом:

  • 232 млн грн выделят на заработную плату специалистов, привлеченных к организации и проведению оценивания;
  • 209 млн грн - на функционирование Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и его региональных подразделений для обеспечения проведения ВНО;
  • 20 млн грн - на приобретение защитных средств, а также средств для дезинфекции рук участников ВНО и лиц, его обеспечивать, дезинфицирующих средств для обработки поверхностей.

По данным УЦОКО, для прохождения ВНО в 2021 году зарегистрировались более 389 000 человек. Среди них - 219 600 человек - выпускники учреждений общего среднего образования в этом году, что составляет 56,4% от общего количества зарегистрированных лиц.