На Запорожской АЭС подключили к энергосистеме энергоблок №4

11:04 14 ноября Киев, Украина

Как стало известно из сообщения пресс-службы национальной атомно-энергетической компании (НАЭК) «Энергоатом», сегодня ночью был выведен из резерва и запущен энергоблок №4 на Запорожской АЭС. Впервые за долгое время на ЗАЭС работают больше половины энергоблоков.

"14 ноября 2020 года в 00:20 после завершения капитального планово-предупредительного ремонта энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме. Ведется набор мощности", - сказано в сообщении.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС из шести.

На энергоблоке №2 идут 96 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №5 - 213 сутки.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - отмечается в сообщении.

Напомним, в июле Минэнерго скорректировало энергетический баланс, повысив среднюю мощность атомных электростанций с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт.