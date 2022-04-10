На Запорожской АЭС подключили к энергосистеме энергоблок №4

Как стало известно из сообщения пресс-службы национальной атомно-энергетической компании (НАЭК) «Энергоатом», сегодня ночью был выведен из резерва и запущен энергоблок №4 на Запорожской АЭС. Впервые за долгое время на ЗАЭС работают больше половины энергоблоков.
В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока ЗАЭС из шести.
На энергоблоке №2 идут 96 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №5 - 213 сутки.
Напомним, в июле Минэнерго скорректировало энергетический баланс, повысив среднюю мощность атомных электростанций с 7,4 ГВт до 7,9 ГВт.
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