На Закарпатье не будут повышать цены на продукты

19:24 25 Февраль Киев, Украина

На встрече с главой Закарпатской облгосадминистрации Виктором Никитой, предприниматели согласились не повышать цены на продукты, ведь в условиях военного положения делать иначе неправильно. Ряд товаров предприниматели предложили раздавать переселенцам бесплатно.

Об этом на брифинге сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита.
"Мы провели встречу с представителями крупного и среднего бизнеса и обсудили с ними вопрос того, что мы будем контролировать цены. И они с этим согласились. Все они понимают, что зарабатывать сейчас в такой ситуации неправильно. Некоторые предприниматели сообщили нам, что есть ряд товаров, которые они готовы нам предоставить на безвозмездной основе, если это нужно будет для переселенцев. Мы в первую очередь будем контролировать стоимость продуктов первой необходимости, чтобы цены не поднимались и оставались на стабильном уровне", — сказал руководитель ОГА.
Также определили порядок работы зернохранилищ, находящихся на территории области. Рассчитали остатки — их пока достаточно.

Сейчас речь идет о том, чтобы получить еще и гуманитарную помощь.

Предприятия, работающие круглосуточно в две-три смены, продолжают так работать и дальше. Национальная полиция будет охранять такие предприятия и осуществлять патрулирование окрестных территорий.