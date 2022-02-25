На Закарпатье не будут повышать цены на продукты

"Мы провели встречу с представителями крупного и среднего бизнеса и обсудили с ними вопрос того, что мы будем контролировать цены. И они с этим согласились. Все они понимают, что зарабатывать сейчас в такой ситуации неправильно. Некоторые предприниматели сообщили нам, что есть ряд товаров, которые они готовы нам предоставить на безвозмездной основе, если это нужно будет для переселенцев. Мы в первую очередь будем контролировать стоимость продуктов первой необходимости, чтобы цены не поднимались и оставались на стабильном уровне", — сказал руководитель ОГА.