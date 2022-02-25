На Закарпатье не будут повышать цены на продукты

На встрече с главой Закарпатской облгосадминистрации Виктором Никитой, предприниматели согласились не повышать цены на продукты, ведь в условиях военного положения делать иначе неправильно. Ряд товаров предприниматели предложили раздавать переселенцам бесплатно.
Об этом на брифинге сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита.
Об этом на брифинге сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита.
Также определили порядок работы зернохранилищ, находящихся на территории области. Рассчитали остатки — их пока достаточно.
Сейчас речь идет о том, чтобы получить еще и гуманитарную помощь.
Предприятия, работающие круглосуточно в две-три смены, продолжают так работать и дальше. Национальная полиция будет охранять такие предприятия и осуществлять патрулирование окрестных территорий.
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