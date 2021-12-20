На валютном рынке наблюдается ожидаемое снижение курса доллара

Как и прогнозировал советник президента по вопросам экономики Олег Устенко, начало этой недели принесло снижение курса доллара. Так, по информации BIN.ua, в обменных пунктах столичных банков с сегодняшнего дня цена американской валюты начала падать.

Так, в понедельник, 27 июля, курс продажи наличного доллара снизился на 3 копейки до 27,94 UAH/USD, курс покупки – на 2 копейки до 27,65 UAH/USD.

При этом средний курс покупки евро вырос на 10 копеек до 31,84 UAH/EUR, курс продажи - на 18 копеек до 32,55 UAH/EUR.

Отметим, на прошлой неделе курс доллара превысил 28 гривен, но в конце недели рост прекратился.

Нацбанк впервые за две недели укрепил курс гривны на 27 июля на 12 копеек - до 27,75 за доллар.

Напомним, накануне в Нацбанке заявили, что доллар дорожает в последнее время из-за психологических факторов. Для скачка курса хватило публичных заявлений о необходимости девальвации гривны, говорят в центробанке.