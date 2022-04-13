На усиление ВСУ и СБУ Кабмин выделил 34,5 млрд грн

08:43 13 апреля Киев, Украина

Одним из девяти направлений деятельности Кабинета Министров Украины после масштабного вторжения России является финансирование силового блока.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в видеообращении 12 апреля, оно опубликовано на YouTube-канале Кабмина.