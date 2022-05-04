На украинских автозаправках снова повысилась цена на автогаз

09:16 03 августа Киев, Украина

Розничная цена на сжиженный газ в сетях АЗС продолжает расти. В некоторых сетях топливо подорожало на 30 копеек.





В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 копеек/л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и Рур групп стоимость ресурса выросла в среднем на 20 копеек/л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно, отмечает издание.



На 10 копеек за литр газа подняли цены Фактор, Marshal, Авантаж 7 и Катрал.



От пяти до 20 копеек за литр автогаза стали брать больше в БРСМ-Нафта, SUNOIL, Motto, Овис, Luxwen и Mango.



Максимальная цена за литр автогаза составила 17,78 гривен, пишет Enkorr со ссылкой на данные еженедельного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 копеек/л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и Рур групп стоимость ресурса выросла в среднем на 20 копеек/л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л соответственно, отмечает издание.На 10 копеек за литр газа подняли цены Фактор, Marshal, Авантаж 7 и Катрал.От пяти до 20 копеек за литр автогаза стали брать больше в БРСМ-Нафта, SUNOIL, Motto, Овис, Luxwen и Mango.

В целом с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали до 28 380 грн/т.