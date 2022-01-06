На Сумщине больше всего средств инвестировали в приобретение сельхозтехники

19:51 06 Январь Киев, Украина

В Сумской области в течение января-ноября 2021 года на развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий привлекли 2,1 млрд грн инвестиций, что составляет 122% к соответствующему периоду 2020 года.



Об этом сообщает Департамент агропромышленного развития Сумской ОГА.



Больше инвестиций направили на приобретение сельхозтехники - 1003 млн грн и в развитие инфраструктуры аграрного рынка - 923,6 млн грн.