На стабильность гривны влияет президент и валютные резервы

11:51 11 Август Киев, Украина

Рост международных валютных резервов, а также инициативы президента Украины Владимира Зеленского напрямую влияют на стабильность гривны. Об этом свидетельствуют показатели последних недель.

Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит колебаться в диапазоне 27,6-27,7 гривен за доллар. Курс гривны в понедельник, 10 августа, остался стабильным и держался на отметке 27,63 гривен за доллар.

Такая динамика наблюдается после появления сообщения о том, что международные резервы Украины в июле выросли на 1%, до 28,8 млрд долларов. Рост резервов в течение прошлого месяца обусловлен прежде всего успешным размещением правительством еврооблигаций. Так, с начала года чистые международные резервы НБУ выросли на 10,7%, или на 1,689 млрд долларов.

Рынок оценивает ситуацию с инициативами президента Украины Владимира Зеленского по повышению минимальной зарплаты. Ранее президент внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября со 170 до 180 долларов. Очевидно, что повышение ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет, что в условиях кризиса будет сложно поддерживать.

На текущей неделе рынок будет следить за поведением нерезидентов и размещением ОВГЗ.

Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит колебаться в диапазоне 27,6-27,7 гривен за доллар