На содержание лесного хозяйства Луцкой общины потратят 1,4 млн гривен

В Луцке утвердили программу развития и содержания коммунального лесного хозяйства городской территориальной общины на 2022-2024 годы, на реализацию которой требуется 1 миллион 395 тысяч гривен.
Об этом стало известно на заседании 22-й сессии Луцкого городского совета.
Как говорится в программе, лесное хозяйство на площади 188,1 га отнесено в Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща». Территориально находится в северо-западной части села Кульчин.
Поскольку КП «Хозяйственник» Жидичинского сельского совета находится в процессе ликвидации, лесные насаждения планируется передать в постоянное пользование коммунальному предприятию «Парки и скверы г. Луцка». Поэтому возникла необходимость разработки программы развития и содержания коммунального лесного хозяйства Луцкой городской территориальной общины на 2022-2024. На реализацию программы требуется 1 миллион 395 тысяч гривен в три года.
Целью программы является обеспечение устойчивого развития лесов городской территориальной общины, непрерывное их восстановление и развитие древостоев, сходных с породами, структурой и динамикой к природным лесам соответствующих условий произрастания, формирование разновозрастных смешанных лесов, обеспечение надлежащей охраны и защиты лесов от самовольных рубок и лесных пожаров .
Об этом стало известно на заседании 22-й сессии Луцкого городского совета.
Как говорится в программе, лесное хозяйство на площади 188,1 га отнесено в Киверцовский национальный природный парк «Цуманская пуща». Территориально находится в северо-западной части села Кульчин.
Поскольку КП «Хозяйственник» Жидичинского сельского совета находится в процессе ликвидации, лесные насаждения планируется передать в постоянное пользование коммунальному предприятию «Парки и скверы г. Луцка». Поэтому возникла необходимость разработки программы развития и содержания коммунального лесного хозяйства Луцкой городской территориальной общины на 2022-2024. На реализацию программы требуется 1 миллион 395 тысяч гривен в три года.
Целью программы является обеспечение устойчивого развития лесов городской территориальной общины, непрерывное их восстановление и развитие древостоев, сходных с породами, структурой и динамикой к природным лесам соответствующих условий произрастания, формирование разновозрастных смешанных лесов, обеспечение надлежащей охраны и защиты лесов от самовольных рубок и лесных пожаров .
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