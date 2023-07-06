На сколько вырастут цены на автомобильное топливо в этом месяце

11:12 13 октября Киев, Украина

Подъём цен на украинских АЗС произошел как последствие роста цен на мировом рынке нефти. С целью сдержать подорожание ГСМ, Кабмин Украины еще в мае законодательно ограничил на период карантина размер торговой наценки на бензин и дизель.

Насколько сейчас изменились цены на автомобильное топливо – сообщили в Министерстве экономики.

Без учета торговых надбавок средняя цена на бензин во второй декаде октября составила 27,57 грн/литр, а дизельного топлива – 24,35 грн/литр. С учетом этих цен определяется конечная стоимость топлива на автомобильных заправках.

Конечная максимальная цена с применением надбавок составляет 32,57 грн/л по бензину и 31,35 грн/л по дизельному топливу.

Против цены на начало месяца средняя стоимость бензина возросла на 1,07 грн, а дизтоплива – на 1,12 грн.

Напомним, что в ответ на введение правительством государственного регулирования цен на топливо и ограничение цены предприниматели выступили с протестом.