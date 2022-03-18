На счетах россиян в швейцарских банках лежит 214 млрд долларов

17:34 17 марта Киев, Украина

По данным Швейцарской ассоциации банкиров (Schweizerische Bankiervereinigung SBVg) швейцарские банки держат на своих счетах от 150 до 200 млрд швейцарских франков (160-214 млрд долларов), принадлежащих российским клиентам.



Президент SBVg Марсель Ронер (Marcel Rohner) не стал уточнять объем средств, заблокированных в результате экономических санкций, введенных Швейцарией против России.



Он добавил, по данным информационного агентства Keystone-SDA, что точная сумма блокированных средств станет ясна позже после того, как примерно в июне банки отчитаются перед министерством экономики. Попавшие в черный список российские клиенты, напомнил М. Ронер, не смогут снимать деньги со своих швейцарских счетов,