На рынке недвижимости цены снова упали

13:19 20 Июль Киев, Украина

Председатель правления Национальной ассоциации брокеров Руслан Русовой объяснил, почему на рынке недвижимости появилось так много привлекательных по цене и условиям вариантов. Также он акцентировал внимание на том, что цены в сентябре могут также снизится.

Почему изменились цены на аренду квартир?

По его словам, цены изменились том, что закрылись учебные заведения не только в Киеве, но и в других городах. И студенты разъехались домой. Поэтому на рынке появилось много предложений по аренде жилья, которая кажется на долгосрочный срок.

«И что произойдет в сентябре - будут открыты учебные заведения, которая будет процедура обучения - на сегодня еще не известно. Поэтому говорить о каких-то тенденциях на рынке недвижимости по долгосрочной аренды - рано. Надо понимать, что будет осенью», - отметил Русовой.

Он пояснил, что как раз в августе студенты начинали активно арендовать квартиры на период обучения. Сегодня еще все ждут, потому что не знают, как будет проходить обучение.

А как же дорогая недвижимость?

Если говорить о дорогую недвижимость - там ситуация стабильная, отметил эксперт. Ее снимают лица, занимающиеся бизнесом и предпринимательством. Там меньше составляющая каких рисков.

Если не будет дистанционного обучения - цены вернутся?

Эксперт подчеркнул: надо помнить, что цена меняется относительно доллара. На рынке недвижимости все привязаны к валюте. Если гривна дешевле - недвижимость тоже начинает дешеветь. Если гривна стабильна - аренда становится дороже.