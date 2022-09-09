18:49 09 сентября Киев, Украина

Согласно совместному анализу правительства Украины, Европейской комиссии и Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины потребуется €349 млрд. Эта сумма может вырасти из-за того, что боевые действия все еще продолжаются.

Предварительная оценка, отражающая минимальные потребности страны, была дана на основе данных об ущербе, нанесенном россией с 24 февраля по 1 июня. Физический урон составил не менее $97 млрд. Особенно пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность. Разрушения сосредоточены в первую очередь в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Запорожской и Черниговской областях.



В течение следующих 36 месяцев Украине потребуется $105 млрд на удовлетворение наиболее неотложных потребностей, среди которых:

восстановление образования и здравоохранения,

систем отопления и энергоснабжения,

поддержка сельского хозяйства,

ремонт наиболее важных транспортных путей,

разминирование территорий,

расчистка населенных пунктов от завалов.

«Только в рамках первого этапа восстановительных работ стране необходимо 17 млрд долларов, из которых Украине уже в этом году нужно 3,4 млрд», — сказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз уже собрал 10 млрд евро для финансовой, гуманитарной и военной помощи Киеву. Еще пять миллиардов будут выделены позже.