Согласно совместному анализу правительства Украины, Европейской комиссии и Всемирного банка, на послевоенное восстановление Украины потребуется €349 млрд. Эта сумма может вырасти из-за того, что боевые действия все еще продолжаются.
Предварительная оценка, отражающая минимальные потребности страны, была дана на основе данных об ущербе, нанесенном россией с 24 февраля по 1 июня. Физический урон составил не менее $97 млрд. Особенно пострадали жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность. Разрушения сосредоточены в первую очередь в Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской, Запорожской и Черниговской областях.
В течение следующих 36 месяцев Украине потребуется $105 млрд на удовлетворение наиболее неотложных потребностей, среди которых:
В течение следующих 36 месяцев Украине потребуется $105 млрд на удовлетворение наиболее неотложных потребностей, среди которых:
- восстановление образования и здравоохранения,
- систем отопления и энергоснабжения,
- поддержка сельского хозяйства,
- ремонт наиболее важных транспортных путей,
- разминирование территорий,
- расчистка населенных пунктов от завалов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз уже собрал 10 млрд евро для финансовой, гуманитарной и военной помощи Киеву. Еще пять миллиардов будут выделены позже.
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