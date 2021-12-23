На отрасли здравоохранения Львовской области выделят 670 млн грн

18:08 23 Декабрь Киев, Украина

Депутаты областного совета согласовали изменения в Комплексную программу поддержки отрасли здравоохранения Львовской области.

Предполагается, что в следующем году на финансирование программы из областного бюджета должно быть выделено 670 млн. грн.

Более 500 млн грн, будет направлено на поддержку заведений здравоохранения, в том числе тех, которые оказывают медицинскую помощь больным COVID-19. Также в рамках программы будет обеспечиваться больных медикаментами, расходными материалами, лекарственными средствами, средствами ухода, имплантатами, продуктами лечебного питания.

Кроме того, программа предусматривает полный комплекс диагностики и лечения рака и внедрение наиболее эффективных методов современной медицины для высокоспециализированного лечения, а также меры по противодействию ВИЧ-инфекции СПИДа.

Как рассказала глава профильной комиссии Анна Ярмола, в следующем году на приобретение высокоспециализированного медицинского оборудования и техники учреждениям медицины области выделено 50 млн. грн. Еще 2 млн. грн депутаты планируют направить на аудит коммунальных больниц. Также более 2 млн. грн. выделено для работников врачебных комиссий, которые проводят медицинское освидетельствование и обследование лиц для принятия на военную службу.