На отраслевом и территориальном уровне необходимо наладить социальный диалог - НТСЭР

18:47 24 Январь Киев, Украина

Децентрализация предполагает усиление роли органов местного самоуправления в процессе принятия решений в том числе и в сфере социально-экономического развития общин. Следовательно, взаимодействие сторон социального диалога на местном уровне должно быть системным и максимально эффективным.



Национальный трехсторонний социально-экономический совет (НТСЭР) обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой поручить руководителям центральных органов исполнительной власти и председателям областных и Киевской городских государственных администраций принимать меры по развитию социального диалога на отраслевом и территориальном уровне. В частности, на уровне территориальных общин.



Соответствующее решение НТСЭР было принято на заседании 23 декабря 2021 года. Мероприятие состоялось при участии Первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономики Украины Юлии Свириденко, Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани, представителей Международной организации труда (МОТ) в Украине и т.д.



Актуальной задачей является определение структурного подразделения в местных государственных администрациях и исполнительных комитетах органов сельских, поселковых, городских советов, что будет осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам социального диалога на соответствующем уровне.

"На национальном уровне координатором стороны органов исполнительной власти в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете является Министерство экономики Украины”, - отметили в НТСЭР.

Здесь также отметили положительный пример сотрудничества представителей сторон социального диалога в рамках некоторых отраслевых трехсторонних социально-экономических советов.