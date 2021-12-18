На УЭБ понижается цена на "голубое топливо"

22:26 15 Ноябрь Киев, Украина

На Украинской энергетической бирже первоначальная стоимость "голубого топлива" за последние семь дней сократилась на 7%. Это следует из обзора рынка газа на бирже.

Отмечается, что стартовые цены уменьшались на протяжении всей недели.

Как известно, на бирже продавали ресурс ноября, декабря этого года, а также января 2022-го.

На конец недели средневзвешенная стоимость ноябрьского ресурса в газотранспортной системе Украины составила 35,77 тысячи гривен за тысячу кубометров, а цена декабрьского - 28,722 тысячи гривен

8-12 ноября приобрести или продать газ сформировалось четверо желающих, а именно: "Нафтогаз Трейдинг", "Газкомпост", "Укрэнергоэкспорт", "Укрпостач Энерго".

Начальные цены на газ на УЭБ 1-5 ноября сократились на 4%.