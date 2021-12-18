На УЭБ понижается цена на "голубое топливо"

На Украинской энергетической бирже первоначальная стоимость "голубого топлива" за последние семь дней сократилась на 7%. Это следует из обзора рынка газа на бирже.
Отмечается, что стартовые цены уменьшались на протяжении всей недели.
Как известно, на бирже продавали ресурс ноября, декабря этого года, а также января 2022-го.
8-12 ноября приобрести или продать газ сформировалось четверо желающих, а именно: "Нафтогаз Трейдинг", "Газкомпост", "Укрэнергоэкспорт", "Укрпостач Энерго".
Начальные цены на газ на УЭБ 1-5 ноября сократились на 4%.
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