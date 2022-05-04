На Одесской железной дороге отремонтировано 2 тысячи км контактной подвески

Хозяйство электроснабжения РФ «Одесская железная дорога» в 2020 году отремонтировало и отрегулировало 2124 км контактной подвески главных путей и 273 км электросетей второстепенных путей. Помимо этого проведена замена несущего троса общей протяженностью 6770 км, 2072 км изношенного контактного провода, 139 тросов компенсирующих устройств и 29 141 единицы струн на контактной подвеске.

Дополнительно выполнена замена 29 изоляторов контактной сети и 18 бетонных опор. Электрики «Укрзализныци» восстановили 4107 соединяющих и питающих зажимов и 7823 заземления опор контактной сети.

Все работы выполнялись в рамках программы по обновлению и ремонту инфраструктуры электроснабжения. В планах компании продолжать ремонт электросетей, что поможет существенно улучшить работу железнодорожного транспорта.

Руководство «Укрзализныци», в частности Владимир Жмак, направило много сил и средств на припортовые зоны железной дороги, т.к. увеличение их пропускной способности существенно повышает объемы грузоперевозок «Укрзализныци».

Напомним, что активная работа команды Владимира Жмака по восстановлению инфраструктуры железной дороги уже привела к рекордному для «карантинного» года увеличению грузооборота. За ноябрь общий объем перевезенных грузов на внутренних сообщениях составил 13 млн тонн, что на 21% больше соответствующего периода 2019 года. Эти показатели продолжают расти.