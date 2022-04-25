На новогодние праздники «Укрзализныця» увеличит количество поездов и маршрутов

Повышение качества услуг и соблюдение противоэпидемиологических требований – одни из приоритетов «Укрзализныци» в пассажирских перевозках сегодня. Из-за пандемии коронавируса железная дорога вынуждена была сократить количество мест в вагонах междугородних поездов, чтоб соблюдать дистанцию между пассажирами в пути.
Грядущие праздники существенно увеличивают потребность людей в поездках на горнолыжные курорты Западной Украины, посещении популярных украинских городов и встречах с родственниками. Понимая повышенный спрос на железнодорожные поездки в этот период, руководство «Укрзализныци» старается всеми силами избежать дефицита билетов. В связи с этим было принято решение на период рождественских и новогодних праздников:
- запустить дополнительные поезда в нескольких направлениях;
- возобновить некоторые отмененные поезда;
- удлинить определенные маршруты;
- увеличить частоту курсирования поездов наиболее популярных направлений.
Ранее стало известно, что с 15 декабря «Укрзализныця» запускает новый маршрут скоростного поезда «Интерсити+» сообщением Киев-Славское.
Точное расписание и номера маршрутов можно посмотреть на официальном сайте АО «Укрзализныця».
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