На новогодние праздники «Укрзализныця» увеличит количество поездов и маршрутов

Повышение качества услуг и соблюдение противоэпидемиологических требований – одни из приоритетов «Укрзализныци» в пассажирских перевозках сегодня. Из-за пандемии коронавируса железная дорога вынуждена была сократить количество мест в вагонах междугородних поездов, чтоб соблюдать дистанцию между пассажирами в пути.

Грядущие праздники существенно увеличивают потребность людей в поездках на горнолыжные курорты Западной Украины, посещении популярных украинских городов и встречах с родственниками. Понимая повышенный спрос на железнодорожные поездки в этот период, руководство «Укрзализныци» старается всеми силами избежать дефицита билетов. В связи с этим было принято решение на период рождественских и новогодних праздников:

запустить дополнительные поезда в нескольких направлениях;

возобновить некоторые отмененные поезда;

удлинить определенные маршруты;

увеличить частоту курсирования поездов наиболее популярных направлений.

Итак, с середины декабря возобновляется движение поездов в направлениях Киев-Солотвино, Одесса-Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель-Одесса, Мариуполь-Львов и Хмельницкий-Лисичанск. Уже начали курсировать поезда Киев-Рахов и Львов – Бахмут. Дополнительные поезда с 30 декабря по 3 января запускаются на сообщение Львов-Одесса, с 30 декабря по 10 января – Ковель-Львов, с 29 декабря по 11 января – Киев-Херсон. Дополнительные рейсы с 30 декабря по 6 января назначены на поезда Киев-Шостка и Киев-Черкассы. Удлинили маршрут Сумы-Винница. Ежедневно с 13 декабря начнут ездить поезда сообщением Днепр-Трускавец, Ивано-Франковск-Киев, Черновцы-Киев, Лисичанск-Киев.

Ранее стало известно, что с 15 декабря «Укрзализныця» запускает новый маршрут скоростного поезда «Интерсити+» сообщением Киев-Славское.

Точное расписание и номера маршрутов можно посмотреть на официальном сайте АО «Укрзализныця».