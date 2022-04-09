На МОЗ выделили недостаточно средств в бюджете 2021

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о недостаточном количестве средств, заложенных для медицины в новом бюджете 2021. Министр заявил, что МОЗ подаст заявку на пересмотрение размера расходов в Верховну Раду.

«В следующем году необходимо профинансировать медицину в том объеме, в котором она нуждается», - заявил глава МОЗ.

Степанов отметил, что сейчас в Раде продолжается бюджетный процесс.

«И те средства, которые были предварительно заложены в первом чтении, их недостаточно. По расчетам МОЗ. Мы надеемся, что депутаты во время рассмотрения бюджета во втором чтении внесут соответствующие правки. Которые позволят профинансировать медицину на должном уровне», - отметил он.

Он добавил, что 29 лет независимости над украинской медициной просто издевались и сейчас она нуждается в реанимации. В первую очередь речь идет о зарплатах медицинских работников.

По мнению министра, если в следующем году дадут достаточно средств на медицину, то сфера здравоохранения в стране выйдет на новый уровень.