На МОЗ выделили недостаточно средств в бюджете 2021

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о недостаточном количестве средств, заложенных для медицины в новом бюджете 2021. Министр заявил, что МОЗ подаст заявку на пересмотрение размера расходов в Верховну Раду.
Степанов отметил, что сейчас в Раде продолжается бюджетный процесс.
Он добавил, что 29 лет независимости над украинской медициной просто издевались и сейчас она нуждается в реанимации. В первую очередь речь идет о зарплатах медицинских работников.
По мнению министра, если в следующем году дадут достаточно средств на медицину, то сфера здравоохранения в стране выйдет на новый уровень.
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