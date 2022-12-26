На фоне роста цен на нефть акции Саудовской Аравии выросли

12:02 26 декабря Киев, Украина

Акции Саудовской Аравии выросли в ответ на пятничный рост цен на нефть, тогда как большинство других бирж в Персидском заливе были в минусе из-за глобальных экономических проблем.



Об этом пишет Reuters.



Цены на нефть в пятницу выросли примерно на 3 доллара за баррель после того, как москва заявила, что может сократить добычу нефти в ответ на то, что "Большая семерка" ввела верхний предел цен на российский экспорт.



Россия может сократить добычу нефти на 5-7% в начале 2023 года в ответ на ограничение цен, заявил вице-премьер рф Александр Новак.



Базовый индекс Саудовской Аравии вырос на 0,2% в воскресенье, закончив две сессии потерь, чему способствовал рост Retal Urban Development Co на 1,9% и рост Al Rajhi Bank на 1%.



Саудовская биржа может сохранить сильные позиции на этой неделе, если цены на нефть продолжат двигаться вверх, сказал Даниэль Такиеддин, генеральный директор MENA в BDSwiss.

"Тем не менее, коррекция цен все еще может представлять угрозу", - добавил он.

Индекс "голубых фишек" (.QSI) Катара - одного из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа - снизился на 0,6% из-за падения на 1,2% акций Катарского исламского банка.



По словам Такеддина, на катарском рынке произошла дополнительная коррекция цен после паузы на прошлой неделе, поскольку цены на природный газ оставались очень волатильными.



За пределами Персидского залива египетский индекс "голубых фишек" (.EGX30) снизился на 0,7%, продолжив потери с предыдущей сессии.