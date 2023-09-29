На финансовом рынке Украины гривна укрепилась

12:43 29 сентября Киев, Украина

На финансовом рынке Украины в конце недели, в пятницу, 29 сентября, отмечается укрепление гривны по отношению как к доллару, так и к евро.



Согласно данным мониторинга, средний курс доллара снизился на 10 копеек и составил 38,10 гривен. Курс евро также снизился на 5 копеек и достиг отметки в 40,70 гривен после двух дней последовательного снижения на 15 копеек.



В обменных пунктах средние ставки на покупку доллара составили 37,60 гривен, а на евро - 40,00 гривен.



Следует отметить, что официальный фиксированный курс доллара Национального банка Украины (НБУ), действующий с 21 июля прошлого года, составляет 36,5686 гривен за доллар. Курс евро также незначительно вырос и теперь составляет 38,5543 гривны за евро, увеличившись на 0,0037 гривны.