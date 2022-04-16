На финансирование культуры и искусства заложено 27 млрд грн

15:30 19 ноября Киев, Украина

В сводном Государственном бюджете на 2021 год предусмотрено около 27 млрд гривен на финансирование культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Объем расходов на культуру и искусство составит 0,5% ВВП.Так, на финансирование национальной киноиндустрии предусмотрено 671,1 млн гривен, что обеспечит поддержку 191 украинского фильма.

Фото: Объем расходов на искусство составит 0,5% ВВП

Министр финансов Сергей Марченко также отметил, что на финансирование грантов украинского культурного фонда планируют предусмотреть 697,4 млн гривен. Этих средств хватит на развитие 418 проектов: 157 инновационных проектов, 124 - международных, 62 - по сохранению, актуализации и популяризации национального культурного достояния.