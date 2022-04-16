На финансирование культуры и искусства заложено 27 млрд грн

В сводном Государственном бюджете на 2021 год предусмотрено около 27 млрд гривен на финансирование культуры и искусства. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Объем расходов на культуру и искусство составит 0,5% ВВП.Так, на финансирование национальной киноиндустрии предусмотрено 671,1 млн гривен, что обеспечит поддержку 191 украинского фильма.

Министр финансов Сергей Марченко также отметил, что на финансирование грантов украинского культурного фонда планируют предусмотреть 697,4 млн гривен. Этих средств хватит на развитие 418 проектов: 157 инновационных проектов, 124 - международных, 62 - по сохранению, актуализации и популяризации национального культурного достояния.