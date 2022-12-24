На этой неделе Нацбанк почти вдвое сократил продажу долларов

09:20 24 декабря Киев, Украина

Нацбанк Украины с 19 по 23 декабря купил на межбанковском валютном рынке восемь млн долларов и продал 449,12 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 441,12 млн долларов. Об этом сообщили в НБУ.

Таким образом, продажа валюты сократилась в 1,9 раза по сравнению с прошлой неделей, когда было продано 834,12 млн долларов.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 3 258,35 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 25 278,80 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Как отмечается, отрицательное сальдо интервенций составило 22 020,46 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Напомним, банки Украины резко увеличили прибыль. По итогам 11 месяцев нынешнего года чистая прибыль после налогообложения платежеспособных банков Украины составила 19,429 млрд гривен. Это на 77% больше, чем за 10 месяцев текущего года.

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