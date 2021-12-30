На этой неделе курс будет формироваться под влиянием двух противоположных факторов

По мнению эксперта, до выборов курс доллара будет незначительно колебаться и не превысит отметку 28 грн/$.
Об этом заявил Олег Пендзин, представляющий Экономический дискуссионный клуб.
Значительного роста курса доллара в Украине не ожидается, поэтому альтернативой валютным сбережениям в течение ближайших месяцев будет гривневый вклад на полгода под 8% годовых в надежном банке.
В течение этой недели, согласно прогнозу аналитика, курс достигнет отметок 27,40-27,80 грн/$. А вот до 25 октября, пока не состоятся выборы в местные советы, курс вряд ли выйдет за пределы 28 грн/$, уверен эксперт.
По словам Олега Пендзина, умеренная девальвация, стимулирующая экономику в условиях кризиса, произошла в прошлом месяце. К тому же, Денис Шмыгаль заявил на прошлой неделе, что курс до конца года не выйдет за пределы 29 гривен и будет колебаться в диапазоне 27-28 грн/$.
По словам Олега Пендзина, умеренная девальвация, стимулирующая экономику в условиях кризиса, произошла в прошлом месяце. К тому же, Денис Шмыгаль заявил на прошлой неделе, что курс до конца года не выйдет за пределы 29 гривен и будет колебаться в диапазоне 27-28 грн/$.
Два противоположных фактора повлияют на курс валют на этой неделе:
Первый связан с тем, что предприятия в конце месяца закрывают бюджетные платежи и избавляются от валюты, чтобы купить гривну, что толкает курс доллара на межбанке вниз.
Второй предусматривает возмещение НДС экспортерам: данный фактор способствует увеличению объемов гривневой ликвидности и толкает курс валюты вверх.
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