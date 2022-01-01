На дороги Украины потратят рекордную сумму - 100 млрд грн

На восстановление украинских дорог, в этом году, выделена рекордная сумма - порядка 100 млрд грн, которая позволит восстановить 4 тыс. км дорог госзначения и 2 тыс. км местных дорог.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время встречи с представителями Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) относительно определения приоритетных пилотных проектов по привлечению частных инвестиций в восстановление и содержание автомобильных дорог.
По его словам, внедрение ряда проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли, над которыми работает Мининфраструктуры, позволит гораздо быстрее обновить и улучшить сеть украинских автодорог и качественно содержать всю инфраструктуру в дальнейшем. Следовательно, уже 6 участков дорог общей протяженностью 1500 км отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП. Их планируется реализовать в течение 2020-2022 годов. Размер инвестиций достигнет около 2 млрд долларов США.
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