На демонтаж многоэтажки на Позняках потратят 14 млн

17:59 16 Сентябрь Киев, Украина





До конца 2020 года КП "Житлоинвестбуд-УКБ" выполнит подготовку строительной площадки на осуществление мероприятий по ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе Киева.



В системе госзакупок "Прозорро" появился заключенный с "СК "ЗЖБК №1" договор, в котором подрядчики обязуются произвести демонтажные работы жилого дома на Позняках за 14,3 миллиона.До конца 2020 года КП "Житлоинвестбуд-УКБ" выполнит подготовку строительной площадки на осуществление мероприятий по ликвидации последствий взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе Киева.

Заказчик в обосновании объяснил свой выбор подрядчика тем, что "СК "ЗЖБК №1" имеет квалифицированную команду и менеджмент, применяет новейшие технологии, высококачественные материалы и конструкции.

Отмечается, что сначала изготовят каркас и усилят им здание, затем демонтируют лифты, внутренние сантехнические сети, отопление, электроосвещение, электрооборудование, газоснабжение и собственно здание, а также выполнят земляные работы, вывезут и утилизируют мусор.