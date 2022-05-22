На что украинцы тратят заработную плату

Согласно данным Госстата, главная статья расходов украинских граждан, это продукты питания и безалкогольные напитки.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Согласно обнародованным данным, в течение первого квартала текущего года среднестатистическая украинская семья из двух и более человек тратила:
Согласно обнародованным данным, в течение первого квартала текущего года среднестатистическая украинская семья из двух и более человек тратила:
- 41% месячного семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки,
- 14,7% - на оплату коммунальных услуг,
- 5,4% - на транспорт,
- 5,2% - на одежду и обувь,
- 4,1% - на услуги связи,
- 4,7% - на алкогольные и табачные изделия,
- 3,3% - на здравоохранение,
- 2,6% - на покупку предметов домашнего обихода и текущее содержание жилья,
- 1,8% - на рестораны и отели,
- 1,7% - на отдых и культуру,
- 0,6% - на образование, а также
- 2,9% - на другие потребительские товары и услуги.
На непотребительские цели в течение первого квартала 2021 года украинцы тратили 11,9% семейного бюджета, а именно на покупку недвижимости, уплате налогов и алиментов, покупку валюты и тому подобное.
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