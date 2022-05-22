На что украинцы тратят заработную плату

19:24 17 августа Киев, Украина

Согласно данным Госстата, главная статья расходов украинских граждан, это продукты питания и безалкогольные напитки.
 
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно обнародованным данным, в течение первого квартала текущего года среднестатистическая украинская семья из двух и более человек тратила:
  • 41% месячного семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки,
  • 14,7% - на оплату коммунальных услуг,
  • 5,4% - на транспорт,
  • 5,2% - на одежду и обувь,
  • 4,1% - на услуги связи,
  • 4,7% - на алкогольные и табачные изделия,
  • 3,3% - на здравоохранение,
  • 2,6% - на покупку предметов домашнего обихода и текущее содержание жилья,
  • 1,8% - на рестораны и отели,
  • 1,7% - на отдых и культуру,
  • 0,6% - на образование, а также
  • 2,9% - на другие потребительские товары и услуги.
На непотребительские цели в течение первого квартала 2021 года украинцы тратили 11,9% семейного бюджета, а именно на покупку недвижимости, уплате налогов и алиментов, покупку валюты и тому подобное.