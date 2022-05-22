На что украинцы тратят заработную плату

19:24 17 августа Киев, Украина

Согласно данным Госстата, главная статья расходов украинских граждан, это продукты питания и безалкогольные напитки.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.



Согласно обнародованным данным, в течение первого квартала текущего года среднестатистическая украинская семья из двух и более человек тратила:

41% месячного семейного бюджета на продукты питания и безалкогольные напитки,

14,7% - на оплату коммунальных услуг,

5,4% - на транспорт,

5,2% - на одежду и обувь,

4,1% - на услуги связи,

4,7% - на алкогольные и табачные изделия,

3,3% - на здравоохранение,

2,6% - на покупку предметов домашнего обихода и текущее содержание жилья,

1,8% - на рестораны и отели,

1,7% - на отдых и культуру,

0,6% - на образование, а также

2,9% - на другие потребительские товары и услуги.

На непотребительские цели в течение первого квартала 2021 года украинцы тратили 11,9% семейного бюджета, а именно на покупку недвижимости, уплате налогов и алиментов, покупку валюты и тому подобное.