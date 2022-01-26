На благоустройство Оболонского острова в Киеве потратят 174 млн гривен

08:05 26 Январь Киев, Украина





На ремонт планируют потратить 174 миллиона гривен, его будет проводить КП «Плес».



Что там сделают: Киеве хотят провести капитальный ремонт элементов благоустройства Оболонского острова, говорится в заявке на Prozorro На ремонт планируют потратить 174 миллиона гривен, его будет проводить КП «Плес».Что там сделают:

уберут и вывезут мусор;

обрежут кусты, соберут камыш и постелят газоны;

проложат дорожки и велодорожки;

обустроят зону для йоги;

обустроят пляж с душевыми кабинами.

Кроме того, на Оболонском острове обустроят детскую площадку "Эко". Там построят подвесной мост, песочницу, горку, качели, а также спортивную площадку с тренажерами.



На Оболонском острове летом 2022 планируют открыть развлекательный парк. Там должен быть пляж, барбекю, фудкорт, кольцевая велодорожка, спортивные и детские площадки, набережная с причалом для лодок и, возможно, светомузыкальный фонтан на воде. В то же время, на острове обещают покинуть и заповедную зону, чтобы «сохранить флору и фауну». Остров соединят с правым берегом Днепра двумя мостами. Один, волнообразный, будет вести в парк из Оболонской набережной и парк «Наталка». Его должны были достроить до конца 2021 года, но не успели. Второй мост к острову будет вести с улицы Приречной.



Также в Киеве планируется устроить капитальный ремонт на центральной улице Крещатик, который продлится до конца 2023 года. На строительные работы и озеленение потратят около 740 миллионов гривен.