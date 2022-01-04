На 10% упали показатели оборота внешней торговли

15:49 08 Сентябрь Киев, Украина

Согласно данным таможенной службы Украины в стране наблюдается кризис внешней торговли. Если сравнивать цифры с аналогичным периодом 2019 года, то можно увидеть падение показателей на 10%. Согласно данным в январе-августе 2020 года объем внешней торговли составляет близко 65 миллиардов долларов. В 2019 году эти цифры колебались в районе 72 миллиардов долларов.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые восемь месяцев 2020 года составил 30,846 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 33,337 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 2,491 млрд долларов.

Экспорт продовольствия за январь-август 2020 года сократился 1% до 13,869 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 18% до 6,033 млрд долларов. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 38% до 5,125 млрд долларов.

Отметим, по данным НБУ, постепенная активизация глобальной экономики привела к расширению спроса на мировых товарных рынках. Соответственно росли мировые цены на товары, преобладающие в украинском экспорте.