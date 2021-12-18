Мясо, яйца, молоко – чего ждут от цен эксперты

Мясо, молоко и яйца – Топ-3 продукта, цены на которые в Украине меняются в зависимости от положения экономики. Аналитики прогнозируют, что в скором времени стоимость этих продуктов снова изменится. Журналисты MYC решили выяснить, что будет с продуктами, которые составляют основу рациона питания населения страны.

Как утверждает эксперт, на ценообразование этих продуктов в обязательном порядке будет влиять и сезонный фактор, а также цена на топливо. Ведь многие продукты питания возят из одного города в другой. Дополнительным фактором является также увеличение минимальной заработной платы. В связи с этим владельцы ферм и других компаний по производству продуктов питания будут вынуждены поднимать цены на продукты.

Эксперт отметил, что это вполне закономерная цепочка ценообразования на продукты, которую в реалиях современной экономической обстановки в стране стоило ожидать. Но, в любом случае, цены на продукты могут разниться в зависимости от области.



Но уже с конца весны начнется новый урожай фруктов и овощей, что приведет к тому, что цена на них станет падать вниз.

Кроме того Кушнирук высказал свое предположение о том, что в этом году агрономы ожидают хороший урожай многих зерновых культур, фруктов и овощей. Это вселяет надежду на то, что украинцы все-таки смогут увидеть вменяемые цены на продукты питания уже в ближайшее время. Как отметил эксперт, от цены на зерно будет зависеть цена на яйца и мясо. Потому что именно эта зерновая культура занимает основное место в кормах. Если аграрии смогут закупать зерно дешевле, это в положительном ключе повлияет на ценообразование их продукта.

Напомним, ранее в Украине произошло подорожание цен практически на все продукты питания. Среди “лидеров” можно выделить сахар, который за последнее время подорожал на 46%. Гречневая крупа подорожала на полках магазинов на 35%, а яйца — на 30%.Что касается подсолнечного масла, то оно взлетело в цене на 22%, а в некоторых регионах на 30%. Среди фруктов “лидерами” подорожания стали яблоки, за которые украинцам приходилось платить в магазинах на 11% дороже.