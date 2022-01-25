МВФ ждет проведения реформ в Украине

Международный валютный фонд ждет проведения ряда изменений в Украине для выплаты финансовой помощи. Так, МВФ ждет независимости Национального банка Украины, увеличение борьбы с коррупцией и изменения в стратегии управления страной.

Так, представители МВФ надеются на более значимые результаты в проведении реформ. По заявлению Джерри Райса, Украина должна показать прогресс в насущных вопросах, чтобы получить второй транш по программе stand by.

Следует отметить, что среди основных тем остаются сохранение независимости Нацбанка и продолжение политики гибкого обменного курса, среднесрочная фискальная стабильность, борьба с коррупцией и улучшение корпоративного управления.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что транш в размере 600 млн евро от Европейского Союза Украина получит до сентября 2021 года. Ранее сообщалось, что в Верховной Раде собираются до 1 июня принять все необходимые законы, необходимые для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках программы stand-by в 5 млрд долларов. Об этом рассказал СМИ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.