МВФ прогнозирует стоимость нефти на 2021 год

Международный валютный фонд изменил прогноз на стоимость «черного золота». Свежая сводка свидетельствует о том, что Фонд прогнозирует более высокую цену на нефть, чем в предыдущем отчете. Согласно данным, в 2021 году средняя стоимость составит $58,52 за баррель.

Аналитики Международного валютного фонда акцентируют внимание, что в предыдущем отчете цифра находилась у показателя $50,02.

По словам аналитиков, на фоне сокращения инвестиций в добычу цены на нефть имеют тенденцию к росту. Так, отмечается в апрельском докладе WEO, риски для стоимости сырья в 2021 году, такие как высокий уровень запасов и замедление восстановления спроса, незначительны.

Что же касается более долгосрочных прогнозов Фонда, то средняя стоимость барреля нефти в 2022-м, как ожидается, составит $54,83. Согласно данным торгов, июньские фьючерсы на Brent утром в среду подорожали до $63,05 (+0,49%), тогда как стоимость майских фьючерсов на WTI выросла на 0,47%, поднявшись до $59,61 за баррель.

Сегодняшний рост цен на эталонные марки нефти вызван оптимизмом участников рынка на фоне публикации свежего отчета API. Так, по данным Американского института нефти, запасы сырья в Штатах с 29 марта по 2 апреля упали на 2,62 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение лишь на 1,33 млн.