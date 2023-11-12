МВФ повысил экономический прогноз роста ВВП Украины в этом году с 2% до 4,5%

11:37 11 ноября Киев, Украина

Не смотря на войну экономика Украины продолжает укрепляться. Напомним, что Нацбанк Украины ожидает в этом году увеличение ВВП на 4,9%, а вот регулятору пришлось в конце октября третий раз пересмотреть в сторону увеличения свой макропрогноз на текущий год.

Международный валютный фонд повысил экономический прогноз роста ВВП Украины с 2% до 4,5% к концу этого года. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ о достижении договоренности на экспертном уровне по поводу второго пересмотра программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

"Украинская экономика продолжает демонстрировать чрезвычайную устойчивость и дальнейшие признаки стабилизации. Последнее развитие в экономической сфере указывает на более мощное восстановление экономики в 2023 году и значительное снижение инфляции на фоне мощных резервов и стабильного валютного рынка", - отмечается в сообщении.

В этой связи МВФ улучшил прогнозы роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5%. Только в прошлом месяце в Обзоре мировой экономики (WEO) фонд прогнозировал этот показатель на уровне 2%, а в заявлениях на уровне руководства МВФ звучали отметки в диапазоне от 1% до 3% по итогам нынешнего года.

Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4%. Также отмечается, что в условиях продолжения войны риски ухудшения прогноза остаются очень высокими.

В то же время в Фонде положительно отметили шаги НБУ по возвращению к более гибкому курсу национальной валюты.

"Недавний переход НБУ к управляемой гибкости обменного курса в соответствии с его стратегией прошел успешно", - отметили в Фонде.

Там также добавили, что это желаемый шаг к восстановлению довоенной системы монетарной политики, помогающей усилить устойчивость экономики к внешним шокам.

Ранее сообщалось, что Украина и МВФ договорились о втором пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.