МВФ переносит свою миссию в Украине

Скандал внутри Украины с Конституционным Судом Украины повлек за собой перенос миссии Международного валютного фонда в Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский и добавил, что скандал стал спорным вопросом для многих зарубежных спонсоров.

Также президент сделал акцент на том, что он не собирался скрывать от украинского народа такой важный факт. Он обнародовал сообщение в эфире одного из украинских телеканалов в ходе политического шоу, которое традиционно привлекает много зрителей.

Президент упомянул, что без денег МВФ в украинском бюджете образуется дыра. При этом дополнил, что такой же сигнал был получен и от Всемирного банка, а еще от ЕБРР и послов Большой семерки, которые на данный момент находятся в столице Украины.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ не приехала в Украину из-за политических вопросов и в сентябре текущего года. В Минфине уточнили, что изначально прибытие планировалось в июле. Потом МВФ попросил время, и август — период отпусков. В связи с этим, Минфин надеется, что в скором будущем в нашу страну прибудет миссия МВФ.

КСУ хотят лишить финансирования. В Национальном совете по вопросам антикоррупционной политики совместно с Антикоррупционным штабом Киева направили на голосование депутатами парламента проект закона о лишении на следующий год финансирования Конституционного Суда Украины.