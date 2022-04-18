МВФ озабочен коррупцией в Украине

Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман считает, что для Украины действительно важна экономическая поддержка со стороны МВФ, но важна также остается поддержка долговременной стабильности в нашей стране. Здесь представитель МВФ имел в виду создание украинской властью всех условий для продвижения реформ и экономической стабильности в нашем государстве.

Йоста Люнгман также считает, что сейчас в Украине есть большие препятствия для получения такой стабильности. В этом отношении он сослался на бизнес-опрос инвесторов, которое недавно было проведено Европейской бизнес ассоциацией.

По его словам, четвертый год подряд все видят: инвесторы обеспокоены тем, что в Украине не преодолен большую коррупцию, включая судебную и влияние на все эти процессы олигархов.

Однако, по его мнению, все эти вопросы пытаются решить. И в этом Украины помогают международные эксперты и организации. Господин Люнгман не может дать точного ответа, получит ли Украина очередной транш кредита от МВФ хотя бы в 2021 году. На это он отвечает так: продолжается диалог МВФ с украинскими властями относительно того, что уже сделано и что предстоит сделать.