МВФ отказывается от транша для Украины из-за госбюджета 2021

17:00 03 декабря Киев, Украина

Из-за непринятого государственного бюджета 2021 года Украина может не получить денежный транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины. Пока Министерство финансов и Министерство экономики Украины не примет бюджет – денег не будет.

Также он указал, что календарно страна не успевает сделать все нужное для того, чтобы получить этот транш до конца текущего года.

Фото: Непринятый госбюджет 2021 лишает Украину возможности получить деньги - Милованов

Тем не менее все еще есть шанс того, что Кабинет Министров успеет согласовать между собой нужные цифры, однако для этого украинская власть должны работать в оперативном режиме.

«Этот случай вообще болезненный. Огромное количество мелких деталей. И когда министр финансов говорит, что нам нужно достичь договоренностей, он говорит именно об этом процессе согласования моделей или взглядов», — прокомментировал специалист.

Напомним, что премьер-министр Украины заявил, что наша страна до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, при этом, объем заимствований может составить 1 млрд долларов.