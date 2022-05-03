МВФ отказывается от транша для Украины из-за госбюджета 2021

Из-за непринятого государственного бюджета 2021 года Украина может не получить денежный транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины. Пока Министерство финансов и Министерство экономики Украины не примет бюджет – денег не будет.

Также он указал, что календарно страна не успевает сделать все нужное для того, чтобы получить этот транш до конца текущего года.

Тем не менее все еще есть шанс того, что Кабинет Министров успеет согласовать между собой нужные цифры, однако для этого украинская власть должны работать в оперативном режиме.

«Этот случай вообще болезненный. Огромное количество мелких деталей. И когда министр финансов говорит, что нам нужно достичь договоренностей, он говорит именно об этом процессе согласования моделей или взглядов», — прокомментировал специалист.

Напомним, что премьер-министр Украины заявил, что наша страна до 15 декабря может выйти на рынок внешних заимствований, при этом, объем заимствований может составить 1 млрд долларов.