МВФ опубликовал реальный среднегодовой курс гривны до 2025 года

12:02 17 октября Киев, Украина

Действительный и действующий курсы валют имеют различные определяющие факторы. Вот почему в своих расчетах курса гривны к доллару Международный валютный фонд (МВФ) брал во внимание и внутренний валовый продукт (ВВП), и покупательную способность населения, и ряд других экономических показателей.

Свои расчетные данные о среднегодовом курсе гривны к доллару на пять лет МВФ опубликовал в октябрьском обзоре «Перспективы мировой экономики».

Так, в 2020 году курсу гривны к доллару по паритету покупательной способности составляет 7,33 грн за доллар.

По данным фонда, номинальный ВВП на одного украинца в текущем году составит 3,425 тысяч долларов, в то время как по паритету покупательной способности - 12,710 тысяч долларов.

При этом ВВП Украины по итогам года составит 142,25 млрд долларов, а по паритету покупательной способности - 527,9 млрд долларов.

Также МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару до 2025 года. Так, в ближайшие годы среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2020 год - 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар)

2021 год - 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,9 грн/доллар)

2022 год - 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,6 грн/доллар)

2023 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар)

2024 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар)

2025 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар).

Как сообщалось, МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%, что на 1% лучше, чем в июне.

Ранее в Верховной Раде и Кабмине заявили, что оснований для падения гривны до конца года нет, и серьезных колебаний на валютном рынке не ожидается.