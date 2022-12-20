МВФ одобрил новую мониторинговую программу для Украины

10:11 20 декабря Киев, Украина

Исполнительный совет МВФ одобрил мониторинговую программу с привлечением совета директоров для Украины, которая будет способствовать стабилизации макроэкономической политики в стране, а также привлечению новой донорской поддержки.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.



Отмечается, что четырехмесячная программа призвана помочь Украине поддерживать стабильность, а также катализировать донорское финансирование в условиях "слишком больших потребностей в платежном балансе и чрезвычайно высоких рисков".



Основные мероприятия программы сосредоточены на мобилизации доходов, а также восстановлении внутреннего долгового рынка. Кроме того, предусмотрена подготовка стратегии финансового сектора, повышения прозрачности и управления.



В МВФ отметили, что, хотя программа не предусматривает выделение новых траншей, она будет способствовать привлечению финансирования от других международных доноров в 2023 году.



В начале апреля МВФ открыл специальный счет для прямой финансовой помощи Украине со стороны стран-доноров. Учетная запись доступна для использования любыми другими участниками, а также межправительственными учреждениями и организациями, желающими использовать его как средство предоставления финансовой помощи Украине.