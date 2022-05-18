МВФ обозначил сроки получения Украиной денег

Международный валютный фонд назвал сроки предоставление Украине очередного транша. Премьер-министр страны заявил о том, что Кабинет Министров достиг компромисса и старается выполнить все условия для получения денег.

По словам чиновника, долгожданную денежную помощь Украина может получить уже в феврале-марте следующего года. Он подчеркнул, что к сожалению, в этом году данная задача уже неосуществима.

«Если мы говорим о прогнозируемом будущем, то хотелось бы иметь это не позднее февраля, но февраль-март — это такие прогнозы, которые мы обсуждаем совместно с МВФ», — прокомментировал глава правительства.

По его словам, такие сроки весьма вероятны если в отношениях с МВФ не возникнет новых «сюрпризов». Напомним, что на сессии Европарламента в Брюсселе местные депутаты утвердили бюджет Европейского Союза на период с 2021 по 2027 годы. Проект бюджета, согласованный с Советом ЕС 10 ноября, утвердили 548 голосами «за», 81 — «против», а 66 евродепутатов воздержались.