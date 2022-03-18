МВФ может дать Украине денег - условия
20:00 18 июня Киев, Украина
Эксперт по экономическим и политическим вопросам рассказал на каких условиях Украина может получить финансовую помощь. Речь идет о транше от Международного валютного фонда (МВФ). Всеволод Степанюк рассказывал на каких условиях страна сможет подписать программу сотрудничества.
«Требования МВФ относительно возобновления работы украинских антикоррупционных органов связаны с тем, что они не борются с коррупцией. Деятельность антикоррупционных органов направлена на внешний контроль над украинскими чиновниками и бизнесменами. То есть они выполняют функцию внешнего контроля над Украиной. Очевидно, что после встречи госсекретаря США с руководством Украины, США посчитали, что руководство Украины вышло из-под контроля. Это проявилось в увольнении Коболева с НАК «Нафтогаза» и ряда других действий. Поэтому в США требуют полного подчинения Украины. Только на таких условиях в МВФ готовы предоставить Украине кредит, который ей сейчас совсем не нужен», – сказал В. Степанюк.
По его словам, Украина от МВФ должна получить около 2 миллиардов долларов, не исключаю, что Киев и фонд могут подписать другие программы сотрудничества.
«Также Украина должна была получить от МВФ определенную сумму на борьбу с COVID. Однако, до сих пор ожидает поступления средств. Когда Украина получит обещанные средства от МВФ и получит ли вообще, зависит от того, как договорятся США и Киев. Ведь контрольный пакет голосов в МВФ находится как раз у США»,- резюмировал В. Степанюк.
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