МВФ может дать Украине денег - условия

Эксперт по экономическим и политическим вопросам рассказал на каких условиях Украина может получить финансовую помощь. Речь идет о транше от Международного валютного фонда (МВФ). Всеволод Степанюк рассказывал на каких условиях страна сможет подписать программу сотрудничества.

«Требования МВФ относительно возобновления работы украинских антикоррупционных органов связаны с тем, что они не борются с коррупцией. Деятельность антикоррупционных органов направлена на внешний контроль над украинскими чиновниками и бизнесменами. То есть они выполняют функцию внешнего контроля над Украиной. Очевидно, что после встречи госсекретаря США с руководством Украины, США посчитали, что руководство Украины вышло из-под контроля. Это проявилось в увольнении Коболева с НАК «Нафтогаза» и ряда других действий. Поэтому в США требуют полного подчинения Украины. Только на таких условиях в МВФ готовы предоставить Украине кредит, который ей сейчас совсем не нужен», – сказал В. Степанюк.

По его словам, Украина от МВФ должна получить около 2 миллиардов долларов, не исключаю, что Киев и фонд могут подписать другие программы сотрудничества.