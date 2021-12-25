МВФ может дать денег Украине в сентябре

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о миссии Международного валютного фонда в Украине. Чиновник рассказал, что правительство ожидает поступление денег от МВФ осенью 2021 года. Предположительно это будет сентябрь месяц.

Как сказал Марченко, пока с МВФ идет обсуждение обязательств, которые взяла на себя Украина.

Это хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в таком случае оптимистом, – отметил он.

Глава Минфина отметил, что Украина сейчас сужает круг нерешенных вопросов. И еще в январе их было много, добавил Марченко. Одним из нерешенных вопросов министр назвал антикоррупционную реформу. По словам Марченко, также обсуждается тема электроэнергетики с МВФ, который обеспокоен тем, что на бюджет могут быть переведены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергии.

Проблема может возникнуть не в этом, а возможно, в 2022, 2023 году. И поэтому МВФ хочет сбалансированную модель рынка электроэнергетики, – объяснил он.

Марченко добавил, что из-за задержки с получением траншей по программе МВФ, рассчитанной на 1,5 года, Минфин будет инициировать продление ее сроков и надеется договориться об объединении двух траншей в один.