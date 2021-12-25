МВФ может дать денег Украине в сентябре

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о миссии Международного валютного фонда в Украине. Чиновник рассказал, что правительство ожидает поступление денег от МВФ осенью 2021 года. Предположительно это будет сентябрь месяц.
Как сказал Марченко, пока с МВФ идет обсуждение обязательств, которые взяла на себя Украина.
Глава Минфина отметил, что Украина сейчас сужает круг нерешенных вопросов. И еще в январе их было много, добавил Марченко. Одним из нерешенных вопросов министр назвал антикоррупционную реформу. По словам Марченко, также обсуждается тема электроэнергетики с МВФ, который обеспокоен тем, что на бюджет могут быть переведены фискальные риски, связанные с рынком электроэнергии.
Марченко добавил, что из-за задержки с получением траншей по программе МВФ, рассчитанной на 1,5 года, Минфин будет инициировать продление ее сроков и надеется договориться об объединении двух траншей в один.
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