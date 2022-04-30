МВФ изменил экономический прогноз о мировой экономике

Международный валютный фонд составил новую аналитику относительно экономического состояния стран Европы в конце 2020 и в начале 2021 года. Вторая волна коронавируса осенью 2020 года изменила положение на экономическом мировом рынке.

В октябрьском обзоре МВФ были изменены показатели, а в официальном заключении говорится о том, что восстановление экономики, которое началось уже в сентябре, было резко остановлено растущим количеством больных и локдаунами, которые постепенно вводили в Европе. Франция и Италия, Германия и другие страны — несмотря на беспрецедентное бюджетное стимулирование и правильно выстроенную монетарную политику Европейского центрального банка рост все же прекратился.

Среди выводов указано, что растет уровень безработицы, но пока процесс удалось немного замедлить из-за использования действенных схем по сохранению рабочих мест.