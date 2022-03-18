Мужиевский рудник возобновляет добычу золота

Закарпатская областная государственная администрация заявила о возобновлении работы Мужиевского рудника. Спустя 15 лет перерыва в работе в Украине возобновят добычу золота.

"Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекту по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиивского месторождения. Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому любые производственные процессы здесь происходили", - сказал председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Он проинспектировал золоторудник лично.

Сейчас предприятие уже начало работу. На его территории до сих пор находятся 130 тыс тонн руды, которая осталась от предыдущего добычи золота. Эти "запасы" создают в регионе повышенную экологическую опасность.

Поэтому предприятие будет перерабатывать 500 000 тонн руды в год и будет платить более 250 миллионов гривен налогов.

Как писал GreenPost ранее, на днях в Винницкой области впервые состоялся легальный государственный аукцион янтаря, на котором продали более 600 килограммов солнечного камня.